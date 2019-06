France-Opération séduction de l'exécutif vers les maires LR

* Un projet de loi attendu à la mi-juin sur le rôle du maire

* Eric Woerth appelle Wauquiez à prendre ses responsabilités

* Le gouvernement courtise aussi les élus de gauche (Actualisé avec contexte)

PARIS, 2 juin (Reuters) - Le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, a appelé dimanche les maires de droite à quitter Les Républicains (LR) s'ils souhaitaient être des "remparts utiles et efficaces" contre l'extrême droite aux élections municipales de 2020. Le groupe de la majorité présidentielle, qui estime avoir été "conforté" par les élections européennes du 26 mai, entame une offensive envers les élus de droites pour grossir ses rangs en vue des prochaines élections.

La République en marche (LaRem) profite ainsi de la fragilité des Républicains (LR), qui se cherchent une nouvelle ligne de conduite après la déroute des élections européennes en essayant à tout prix d'éviter une guerre des chefs.

"Mettez votre énergie à nous aider à reconstruire le pays plutôt que votre parti", a déclaré Sébastien Lecornu au Journal du Dimanche.

"La prochaine proie des populistes, ce sera les mairies et les Régions. S'ils veulent être des remparts utiles et efficaces au RN (Rassemblement national), il faut que les maires issus de LR fassent preuve de clarté. Et la plus grande preuve de clarté, pour ces maires de droites, c'est de quitter LR, ce que je les appelle à faire", a-t-il ajouté.

Le ministre, ancien militant LR, explique que le "deuxième pilier" de la politique d'Emmanuel Macron en cette deuxième partie de quinquennat sera "territorial", après un premier pilier social.

Le Premier ministre proposera, selon lui, à la mi-juin un projet de loi qui répondra aux questions suivantes: "Comment inciter nos concitoyens à s'engager pour les prochaines municipales? Comment-redonne-t-on du pouvoir aux maires? Et comment dit-on merci à ceux qui se sont engagés?"

Le maire de Quimper (Finistère), Ludovic Jolivet, a annoncé vendredi dans Ouest France qu'il quittait Les Républicains pour rejoindre le groupe Agir, présidé par l'actuel ministre de la Culture, Franck Riester.

Dans une lettre adressée au ministre, il estime que son parti ne possède "ni boussole, ni colonne vertébrale" et dit se sentir "orphelin d'une droite et d'un centre moderne".

LA GAUCHE PAS OUBLIÉE

Le président de la commission des finances de l'Assemblée et ancien ministre (LR) du budget, Eric Woerth, a ajouté sa voix dimanche à ceux qui remettaient en question la place du président du parti, Laurent Wauquiez.

"J'entends beaucoup de mes amis mettre en garde contre 'la guerre des chefs'. Bien sûr, nous avons connu des guerres fratricides abominables et personne n'a envie de les revivre", a-t-il dit au Journal du Dimanche.

"Mais c'est aussi une formule bien pratique pour ne rien changer. Il ne faut pas personnaliser les choses, mais chacun doit prendre ses responsabilités à la place où il est, et Laurent Wauquiez le premier", a-t-il ajouté.

Selon un sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche, 49% des partisans LR jugent que Laurent Wauquiez incarne bien la droite, loin derrière l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy (86%), le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (75%), la présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse (72%) ou encore Gérard Larcher (60%).

Laurent Wauquiez a écarté lundi dernier l'hypothèse d'une démission, proposant plutôt de "tout remettre à plat" par le biais, notamment, d'"états généraux" de la droite.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a proposé, pour sa part, de prendre la tête d'une "démarche" permettant de rassembler la droite. Une première réunion est prévue mardi réunissant les dirigeants de la droite et du centre.

Tout en appelant les élus de droites à le rejoindre, le parti de la majorité présidentielle entend consolider l'aile gauche au sein du Parlement.

Le chef de l'Etat aurait demandé au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de rallier des élus de gauche à la cause LaRem, initiative qui s'est traduite par un dîner au Quai d'Orsay, mardi, deux jours après les élections européennes, lit-on dans le Journal du dimanche.

"Il ne s'agit pas d'être dans des calculs d''Apparatchik' pour savoir si on a tant de personnes qui viennent de la droite et tant de personnes qui viennent de la gauche", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-Cnews.

"Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la structuration autour de la majorité présidentielle soit toujours aussi plurielle qu'elle l'a été depuis le début." (Caroline Pailliez, édité par Nicolas Delame)