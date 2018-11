PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les "Gilets jaunes" ont mené diverses actions sur le réseau routier en province, samedi matin, en parallèle à leur manifestation prévue dans la journée sur le Champ de Mars à Paris.

A La Gravelle, près de Laval (Mayenne), une trentaine d'entre eux assuraient une opération péage gratuit et ont démonté les barrières dans le sens Paris-Bretagne.

Dans le Vaucluse, les entrées et sorties sur l'autoroute A7 étaient bloquées à Bollène, Orange et Avignon.

"Un nombre croissant d'incidents (altercations entre automobilistes et manifestants, dégradation de matériels) ont été recensés, dans un contexte de tension toujours très forte", a souligné la préfecture dans un communiqué.

Des barrages filtrants ont été mis en place aux péages autoroutiers de Bandol, de Brignole, de Puget et du Muy sur l'A8 dans le Var, à La Barque dans les Bouches-du-Rhône.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, des manifestants étaient présents sur l'A51 à Manosque, Forcalquier et La Saulce. Les "Gilets jaunes" ont également visés les accès de plusieurs zones commerciales à Toulon (Var) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans le Gard, c'est la base logistique de Carrefour de Saint-Gilles qui était bloquée samedi matin. (Jean-François Rosnoblet et Pierre-Henri Allain, édité par Eric Faye)