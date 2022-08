France-Pas de "progression significative" du feu en Gironde dans la nuit-autorités

PARIS, 12 août (Reuters) - L'incendie qui a repris mardi après-midi dans le sud de la Gironde n'a pas connu de "progression significative" dans la nuit, a annoncé vendredi matin la préfecture du département en soulignant un risque "très sévère" d'éclosion de feu dans la journée en raison de conditions climatiques particulièrement défavorables.

"Cette nuit n'est pas marquée par une progression significative du feu", qui a désormais brûlé 7.400 hectares de forêt, précise la préfecture de la Gironde dans son dernier point de situation.

Les conditions climatiques font cependant "craindre une journée avec un risque très sévère d'éclosion de feu", est-il souligné dans le communiqué.

"Nous n'avons pas de progression significative, donc c'est évidemment la bonne nouvelle de la nuit, en revanche la journée risque d'être compliquée puisque les températures continuent à augmenter et puis l'hygrométrie, elle, continue de baisser donc évidemment que nous restons vigilants et mobilisés", a souligné le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léaustic, lors d'un point de presse en tout début de matinée.

Les 1.100 pompiers toujours à pied d'oeuvre pour lutter contre les flammes vont désormais être épaulés par des renforts européens terrestres, en plus des quatre avions bombardiers d'eau venant de Grèce et de Suède dépêchés jeudi en France.

"Ce matin, les premiers renforts européens rejoignent (les pompiers français) sur le terrain", a annoncé la Sécurité civile sur Twitter.

Au total, plus de 350 pompiers allemands, autrichiens, polonais et roumains ainsi qu'une centaine de véhicules doivent arriver progressivement en France dans les prochains jours dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne.

Soixante-cinq pompiers allemands en provenance de Bonn sont arrivés en Gironde jeudi soir, a fait savoir la préfecture du département sur Twitter.

La Gironde a déjà été confrontée à deux incendies hors-normes le mois dernier (à Landiras, dans le sud du département et à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon), qui ont brûlé plus de 20.000 hectares et contraint plus 36.000 personnes à l'évacuation sur une durée de deux semaines.

L'incendie en cours est une reprise de l'incendie de Landiras, qui n'a jamais été éteint mais a continué à couver, enterré sous la tourbe de la forêt landaise, avant sa reprise mardi. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)