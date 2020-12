France-Perpétuité pour l'auteur de l'attaque avortée dans un Thalys en 2015

PARIS, 17 décembre (Reuters) - L'auteur d'un attentat manqué dans le train Thalys reliant Amsterdam à Paris il y a cinq ans a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine assortie de 22 ans de sûreté.

Le 21 août 2015, Ayoub el Khazzani, un ressortissant marocain âgé de 25 ans à l'époque, avait embarqué à bord du Thalys en gare de Bruxelles avec une Kalachnikov et neuf chargeurs lui permettant de tirer 300 balles, au plus fort de la vague d'attaques d'inspiration djihadistes orchestrées depuis la Syrie contre la France et la Belgique.

Après cinq semaine d'audience, une cour d'assises spéciale l'a reconnu coupable de tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, conformément aux réquisitions du parquet.

La Cour a également condamné à des peines allant de sept à 27 ans de prison trois complices de Khazzani qui l'avaient aidé à rentrer en Europe en venant de Syrie, où il avait rejoint le groupe Etat islamique et reçu ses instructions d'Abdelhamid Abaaoud, le futur chef des commandos djihadistes qui semèrent la mort à Paris en novembre 2015.

Le président de la Cour a souligné que seule la réaction rapide de passagers du Thalys avait permis d'éviter un bain de sang à bord du train à grande vitesse alors que celui-ci venait de franchir la frontière entre la Belgique et la France.

Parmi ces passagers figuraient deux Français qui ont arraché à Khazzani sa Kalachnikov alors qu'il sortait des toilettes où il s’était équipé, et trois Américains, dont deux militaires en permission, qui ont par la suite réussi à l'immobiliser. Leurs témoignages ont constitué le temps fort du procès.

La plupart de ces passagers ont joué leur propre rôle dans le film du réalisateur américain Clint Eastwood "Le 15h17 pour Paris".

L'attaque manquée du Thalys était intervenue huit mois après les attentats de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo et un magasin Hyper Cacher à Paris. Quatorze complices des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, tous trois abattus par la police, ont été condamnés mercredi à des peines allant de quatre ans de prison à la perpétuité. (Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)