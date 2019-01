France-Petite remontée de la popularité de Macron

PARIS, 25 janvier (Reuters) - Les cotes de popularité du président de la République et de son Premier ministre continuent à s'améliorer légèrement tout en restant très basses, selon deux sondages BVA et Odoxa parus vendredi.

L'enquête BVA, effectuée pour Orange, RTL et La Tribune, fait état d'une "nouvelle hausse" de popularité pour Emmanuel Macron, à 31% (+4 points), "à un niveau toutefois limité". Plus des deux tiers des sondés (69%) continuent d'afficher leur opposition au chef de l'Etat.

Edouard Philippe voit pour sa part sa cote gagner six points et atteindre 36%, mais une majorité de Français (63%) ont toujours une mauvaise opinion de lui, indique BVA.

"Les annonces en faveur du pouvoir d'achat de la fin d'année 2018 semblent avoir quelque peu porté leurs fruits", indique l'institut.

Selon l'enquête Odoxa pour France Inter, L'Express et la presse régionale, 30% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est "un bon président" (+3 pts) et 32% (+1 pt) pensent qu'Edouard Philippe est "un bon Premier ministre".

L'enquête Odoxa a été réalisée sur internet les 22 et 23 janvier auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

BVA a pour sa part interrogé 1.023 majeurs les 23 et 24 janvier, également via internet. (Danielle Rouquié, édité par Jean-Philippe Lefief)