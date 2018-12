France-Philippe plaisante sur sa durée de vie à Matignon

PARIS, 12 décembre (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a plaisanté mercredi sur sa durée de vie à Matignon après plus de trois semaines de crise des "Gilets jaunes" qui a fait surgir impatiences et sensibilités différentes entre l'Elysée et Matignon.

"J'ai été bien plus longtemps élu local que je ne serai Premier ministre", a déclaré le chef du gouvernement dans un discours à Paris à l'occasion des 30 ans de l'association "Villes de France".

"J'ai fait six ans et demi de mandat comme maire, il n'y a pas photo", a-t-il ajouté, provoquant les rires de l'assistance.

Nommé à Matignon en mai 2017, l'ancien maire du Havre issu des rangs de la droite, a été décrit dans la presse ces dernières semaines comme fragilisé politiquement par la crise des "Gilets jaunes".

Le cafouillage qui a entouré l'annonce de l'abandon de la hausse de la taxe carbone la semaine dernière, a été perçu comme un nouveau signe de tension entre Matignon et l'Elysée.

Les entourages respectifs d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe ont reconnu que la crise avait donné lieu à "des impatiences et des sensibilités différentes" tout en démentant toute discordance entre les deux hommes.

Évoquée par certains médias, la question du maintien d'Edouard Philippe dans ses fonctions a été balayée la semaine dernière par le Premier ministre lui-même sur TF1.

"Ma mission, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, je le fais avec le soutien de la majorité (...) et avec la confiance du président et c'est ce qui m'importe", a-t-il dit. (Marine Pennetier, édité par Julie Carriat)