France-Plus de 23.300 cas recensés en 24 heures

PARIS, 6 mars (Reuters) - Le ministère français de la Santé a fait état samedi de 23.306 nouveaux cas de contamination au COVID-19 dans l'Hexagone en l'espace de vingt-quatre heures contre 23.507 la veille.

Selon Santé publique France, le pays a également enregistré 170 nouveaux décès en 24 heures.

Le nombre de patients hospitalisés a de son côté baissé de 140, à 24.625, mais celui des patients traités en réanimation a augmenté de 9, pour atteindre un total de 3.689 lits occupés.

Les chiffres publiés par le gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees annoncent par ailleurs que le cap des 3,5 millions de premières injections de vaccin a été franchi.

"Week-end de mobilisation pour la vaccination dans tout le pays", a commenté Olivier Véran sur Twitter.

"Medecins, soignants, pompiers, élus et personnels des collectivités : tout le monde sur le pont. Et déjà ce samedi à 17h30, 220 000 français ont été vaccinés, plus du double de samedi dernier. On continue demain !", a ajouté le ministre de la Santé. (Nicolas Delame)