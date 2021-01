France-Plus de 45.000 contrôles et 6.650 verbalisations lors du réveillon

PARIS, 1er janvier (Reuters) - Les forces de l'ordre françaises ont procédé à 45.400 contrôles et à 6.650 verbalisations pour non-respect du couvre-feu lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, annonce vendredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Cent-mille policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour veiller au respect de ce couvre-feu, en vigueur de 20h00 à 06h00 dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

"Même si les incidents ont été moins importants que les années précédentes, durant cette nuit, certains individus ont pris à parti, parfois de manière très violente avec des usages de mortiers d'artifice, les forces de l'ordre. Ces agressions ont conduit les policiers et gendarmes à réaliser 662 interpellations et à placer en garde à vue 407 individus", écrit le ministère, faisant état de 25 blessés dans les rangs de la police et de la gendarmerie.

"Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, tient à remercier les policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires du plan Vigipirate, ainsi que les personnels de sécurité civile engagés toute la nuit dernière pour assurer la protection des Français durant ce réveillon de la Saint-Sylvestre si particulier et se félicite que le couvre-feu a été particulièrement respecté à Paris, lieu habituel des rassemblements", ajoute le ministère.

(Jean-Philippe Lefief)