France-Plusieurs blessés dans une attaque à l'arme blanche gare du Nord à Paris

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Un homme a blessé plusieurs personnes mercredi matin à la gare du Nord, à Paris, avant d'être "rapidement neutralisé" par la police, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Selon BFM et France Bleu, l'assaillant a fait usage d'une arme blanche. Citant la SNCF, franceinfo précise que les faits se sont produits vers 06h40 à l'intérieur de la gare. Un périmètre de sécurité a été mis en place et tous les trains circulent normalement, ajoute franceinfo. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)