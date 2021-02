France: Première réunion auto-électronique sur la pénurie de puces

PARIS (Reuters) - Une première réunion tripartite sur l'impact des pénuries de puces en France se tiendra mercredi entre représentants des filières automobiles et électroniques et ceux de l'Etat, a dit mardi à Reuters un porte-parole de la Plateforme de la filière automobile (PFA).

"L'objectif est de réunir l'ensemble des acteurs pour partager avec les pouvoirs publics la vision la plus large possible de la situation et le suivi à l'échelle des deux filières", a dit le porte-parole.

Les pénuries de composants électroniques, imputables à la forte demande en informatique liée à l'épidémie de coronavirus et aux tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine, ont conduit de nombreux constructeurs automobiles à interrompre leur production dans certaines de leurs usines.

Des sites européens de Stellantis et de Renault ont également commencé à être affectés à la fin de la semaine dernière et cette semaine.

(Gilles Guillaume)