PARIS, 16 mars (Reuters) - La France a recensé 29.975 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

Le total des décès s'élève désormais à 91.170, 408 de plus que le chiffre annoncé lundi. Sur ce total, 65.765 sont à déplorer en milieu hospitalier et 25.405 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux. (Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)