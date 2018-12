France-Principales déclarations de Macron

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Voici les principales déclarations d'Emmanuel Macron, qui a décrété lundi "l'état d'urgence économique et sociale" dans une courte allocution depuis l'Elysée, trois semaines après le début de la crise des "Gilets jaunes" :

VIOLENCES

"Les évènements de ces dernières semaines ont profondément troublé la nation, ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles", a souligné Emmanuel Macron. "Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence."

Le chef de l'Etat a fustigé le "jeu des opportunistes" et "les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République".

"C'est désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner, nous y mettrons tous les moyens car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile", a prévenu Emmanuel Macron, précisant avoir donné en ce sens "les instructions les plus rigoureuses" au gouvernement.

LA COLÈRE DES "GILETS JAUNES"

"Ce fut d'abord une colère contre une taxe et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant toutes les augmentations prévues pour le début de l'année prochaine", a rappelé Emmanuel Macron. "Mais cette colère est plus profonde, je la ressens comme juste à bien des égards".

"Leur détresse ne date pas d'hier mais nous avions fini lâchement par nous y habituer et au fond tout de passait comme s'ils étaient oubliés, effacés", a-t-il souligné. "Sans doute n'avons-nous pas su depuis un an et demi apporter une réponse suffisamment rapide et forte, je prends ma part de cette responsabilité".

RÉPONSE AUX CRITIQUES SUR LE STYLE

"Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités", a indiqué Emmanuel Macron. "Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos".

"Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, c'est parce que je crois plus que tout en notre pays et que je l'aime, ma légitimité je ne la tire que de vous, de nul autre", a-t-il poursuivi.

ETAT D'URGENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

"C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui". "Nous voulons une France où on peut vivre dignement de son travail, sur ce point nous sommes allés trop lentement", a reconnu le chef de l'Etat. "Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début de l'année prochaine".

"Le salaire d'un travailleur au smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur", a-t-il annoncé. Les heures supplémentaires seront quant à elles versées sans impôt ni charge dès 2019 et les retraités touchant moins de 2.000 euros par mois verront la hausse de la CSG subie cette année annulée. "L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste."

Confirmant une annonce du Premier ministre Edouard Philippe, il a invité "tous les employeurs qui le peuvent" à verser une prime de fin d'année à leurs employés qui sera défiscalisée.

Le Premier ministre présentera "dès demain" l'ensemble des ces décisions aux parlementaires.

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Emmanuel Macron a annoncé qu'il réunirait les entreprises et les Français "les plus fortunés" et prendrait des décisions dès cette semaine.

"Je sais que certains voudraient que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune", a-t-il souligné. "Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et aident à créer des emplois et il a été maintenu pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs".

Pour le chef de l'Etat, le gouvernement et le parlement devront "aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales".

"Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt, c'est la simple justice".

REFORMES

"J'entends que le gouvernement poursuive l'ambition des réformes", a-t-il souligné, citant la "réforme profonde de l'Etat, de l'indemnisation du chômage et de retraites".

"Elles sont indispensables, nous voulons des règles plus justes, plus simples plus claires", a-t-il dit.

DÉBAT NATIONAL

"Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc et que soit admis à participer aux débats des citoyens n'appartenant pas à des partis", a déclaré Emmanuel Macron.

La question de l'équilibre de la fiscalité, du quotidien pour faire face au changement climatique, de l'organisation de l'Etat et des services publics devront également être abordées lors de ce débat national de trois mois, a estimé le chef de l'Etat, évoquant également la question de l'immigration.

Emmanuel Macron a annoncé qu'il rencontrerait les maires de France "région par région" pour bâtir "le socle de notre nouveau contrat pour la nation".

"Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies (...) nous sommes à un moment historique pour notre pays", a-t-il estimé. "Par le dialogue, le respect, l'engagement nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous, mon seul combat c'est pour vous. (Marine Pennetier, édité par Yves Clarisse)