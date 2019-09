France-Principales mesures du projet de loi bioéthique

PARIS, 24 septembre (Reuters) - Après un mois d'auditions et deux semaines en commission spéciale, le projet de loi bioéthique est examiné à partir de mardi au Parlement pour un débat que l'exécutif espère "serein" et loin de toute "hystérisation", en dépit des critiques émises par la droite et l'Eglise catholique.

Six ans après l'adoption tumultueuse de la loi ouvrant la voie au mariage et à l'adoption aux couples de même sexe, la capacité des opposants à mobiliser de nouveau reste une inconnue.

Une vingtaine d'associations, dont "La Manif pour tous", opposées à l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA), ont annoncé une journée d'action le 6 octobre, voyant dans l'extension de la PMA à toutes les femmes une première étape vers la gestation pour autrui (GPA), interdite en France.

Côté politique, l'ancienne députée Front national Marion Maréchal et le député européen Les Républicains (LR) François-Xavier Bellamy seront présents. L'Eglise catholique a de son côté souligné "la gravité des enjeux" et l'Académie de médecine a exprimé des réserves, estimant que "la conception délibérée d'un enfant privé de père" n'était "pas sans risques".

"Quand on touche à l'enfant, aux besoins de l'enfant, à des choses aussi puissantes que le fait d'avoir un père et une mère, la justice pour les enfants, ça touche tous les Français", a dit à Reuters la présidente de "La Manif pour tous", Ludovine de la Rochère.

Pour le député RN Sébastien Chenu, la gouvernement "autorise aux riches ce qu’ils veulent : faire une GPA à l’étranger s’ils en ont les moyens, et on la leur légalise en France. Ce que dit Emmanuel Macron, c’est que la GPA est possible dans notre pays."

Le nombre de Français favorables à l'extension de la PMA progresse - selon une étude BVA publiée fin avril, ils étaient près de deux tiers (65%), une part "en progression de dix points depuis 2014 qui culmine à son plus haut niveau".

Voici les principaux points du projet de loi détaillé en 32 articles que l'exécutif espère voir adopter définitivement au plus tard début 2020 :

PMA POUR TOUTES

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules a éclipsé ces derniers mois les autres points du projet de loi.

Attendue par les associations LGBT, cette mesure supprime le "critère médical d’infertilité" qui conditionnait jusqu'à présent l'accès à la PMA. Comme pour les couples hétérosexuels, la PMA sera remboursée désormais pour toutes les femmes par la Sécurité sociale.

L'exécutif chiffre à entre 10 et 15 millions d’euros le coût annuel de la prise en charge de l'accès à la PMA des couples de femmes et des femmes seules, soit 5% du coût total actuel de la PMA, qui s'élève actuellement à environ 300 millions d'euros.

RÉFORME DE LA FILIATION

Véritable casse-tête juridique, la réforme de la filiation prévoit qu'un couple de femmes ayant recours à la PMA soit reconnu comme mères après avoir signé une "reconnaissance conjointe anticipée" devant notaire - et non une "déclaration commune anticipée" comme ce qui avait été initialement envisagé.

Le fait que l'enfant d'un couple de lesbiennes ait été conçu par PMA ne figurera finalement pas non plus sur l'acte intégral de naissance - les associations LGBT avaient dénoncé ces dernières semaines une mesure discriminatoire.

IDENTITÉ DU DONNEUR

Le principe d'anonymat du donneur de sperme sera revu pour permettre aux enfants nés d'une PMA avec donneur de connaître leurs origines biologiques - une demande de longue date.

Le texte prévoit d'"ouvrir un nouveau droit aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui à leur majorité, auront la possibilité, sans condition, d’accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur ainsi qu’à l’identité de ce dernier".

AUTOCONSERVATION DES GAMÈTES

Le texte ouvre la possibilité d'une autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes - une option qui n'était jusque-là possible que pour des raisons médicales, dans les cas de cancers notamment.

Les femmes seront dorénavant autorisées à congeler leurs ovocytes entre "30 et 32 ans" en vue d'une grossesse ultérieure qui devra survenir avant 42 ans, a déclaré en juillet la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. L'acte de prélèvement sera remboursé par la Sécurité sociale mais pas celui de la conservation qui restera à la charge du bénéficiaire.

TESTS GÉNÉTIQUES

Le projet de loi vise également à permettre aux médecins d'aller plus loin concernant les tests génétiques, interdits en France hors motifs médicaux ou de recherche, mais qui sont facilement accessibles sur internet.

Le texte permet notamment d'informer un patient - sous réserve de son accord - "de découvertes de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale de l’examen réalisé à des fins médicales ou de recherche scientifique dès lors que ces informations permettent à la personne de bénéficier de mesures de prévention ou de soins."

RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES

Concrètement, le texte établit "la différence entre un embryon et des cellules souches embryonnaires" et prévoit de "rénover le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules, sans modifier le régime applicable à la recherche sur l’embryon".

Les scientifiques pourront désormais utiliser des cellules souches embryonnaires en faisant une déclaration préalable auprès de l'Agence de la biomédecine et non plus une demande d'autorisation, toujours nécessaire pour la recherche sur l'embryon. (Marine Pennetier avec Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)