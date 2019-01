PARIS, 13 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a proposé dimanche dans sa lettre aux Français un "nouveau contrat pour la Nation" et promis de "transformer les colères en solutions", à deux jours du "grand débat national" conçu pour répondre au mouvement des "Gilets jaunes".

Voici les principales réactions politiques à la lettre de cadrage du chef de l'Etat :

JEAN-LUC MÉLENCHON, chef de file de La France insoumise (LFI), sur Twitter

"Le grand débat ? Une grande diversion. On refait le débat de la présidentielle mais le gouvernement fixe les conclusions. Rappel : après le 'Débat' DOM-TOM et celui sur l'Europe, aucun résultat. La France de Macron est-elle vouée aux bavardages?"

BENOÎT HAMON, chef de file de Génération.s, sur Twitter

"La lettre d'Emmanuel Macron est explicite. On ne bougera pas la répartition des richesses et il faut continuer à réduire la dépense publique. En matière de démocratie, tous les sujets sont ouverts à la discussion sauf le rôle du Président de la République. Faible et prévisible."

CLÉMENTINE AUTAIN, députée La France insoumise (LFI), sur Twitter

"Question migratoire et laïcité sont annoncées dans la Lettre Aux Français du Président comme des sujets du débat pour répondre aux Gilets Jaunes. Ce n'est pourtant pas au coeur des préoccupations sur les ronds-points. Rude pour ceux qui ont cru à un Macron rempart du FN"

ESTHER BENBASSA, Sénatrice Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) de Paris, sur Twitter

"Les Gilets Jaunes attendent des réponses à leurs revendications. Voilà une lettre fleuve qui les remet à plus tard pour gagner du temps. Le peuple demandera, le roi Macron disposera. Il occulte les problèmes importants et introduit immigration, laïcité pour enflammer les esprits."

ERIC CIOTTI, député Les Républicains (LR), sur Twitter

"Comme toujours avec Emmanuel Macron beaucoup de suspens pour pas grand chose. Une lettre creuse qui n'apporte aucune solution concrète à la colère populaire. Les Français ne veulent pas des questions mais des solutions"

FLORIAN PHILIPPOT, chef de file des Patriotes, sur Twitter

"Extrêmement longue, illisible, et surtout des questions souvent fermées, orientées, des sujets fondamentaux absents, rien sur l'UE !"

BENJAMIN CAUCHY, porte-parole des "Gilets jaunes", sur Twitter

"La lettre pour un débat dont l'issue est déjà connue. Circulez y a rien à voir nous dit Emmanuel Macron. Quel manque de respect"

L'association SOS RACISME, dans un communiqué

Cette lettre "intègre comme nous le craignions la thématique de l'immigration, en laissant lourdement sous-entendre que nous accueillions trop d'immigrés et que ces derniers et leurs enfants n'étaient pas suffisamment 'intégrés'. Propos graves et irresponsables qui sonnent comme une diversion nauséabonde". (Julie Carriat, édité par Marine Pennetier)