France-Prison ferme pour apologie du terrorisme

NANTES, 13 décembre (Reuters) - Un habitant de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été condamné jeudi en comparution immédiate à six mois de prison ferme, avec maintien en détention à l'issue de l'audience, après avoir crié "Allah Akbar!" et "Il y a une bombe dans la gare!" le matin même de l'attentat de Strasbourg dans la gare de Nantes.

Cette "apologie publique d'un acte de terrorisme" vaudra aussi à ce musulman "pas pratiquant" de 33 ans six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans à sa sortie de détention : elle l'obligera à suivre des soins, à rechercher activement du travail et à indemniser le contrôleur SNCF et les policiers qu'il a blessés.

Le jour des faits, ce Français avait cherché à fuir à la vue des policiers qui l'attendaient en gare de Nantes après avoir été contrôlé sans billet à bord d'un train : après avoir "poussé" le contrôleur, il avait "vociféré" et s'était accroché à un poteau pour ne pas être menotté.

A l'audience, il a réfuté avoir "souri" en garde à vue à l'évocation de l'attentat de Strasbourg survenu mardi, le soir de son interpellation, comme lui avait fait remarquer la procureure de la République.

"La personne qui a commis cet attentat a prononcé les mêmes mots que vous, ce ne sont pas des mots anodins", a insisté la représentante du ministère public.

"Après les attentats de Carcassonne, comment ne pas penser aux traces indélébiles que ces mots ont laissées dans les consciences des citoyens ?", s'est encore interrogée la magistrate du parquet. "On n'est plus dans la liberté d'expression quand on fait l'apologie de la violence et du terrorisme."

L'homme encourait cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. (Guillaume Frouin, édité par Sophie Louet)