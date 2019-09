France: Quasi-stabilité des créations d'entreprises en août

En excluant les micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs), les créations d'entreprises classiques ont enregistré une hausse de 1,3% sur le mois d'août, à 36.219.

Les seules immatriculations de micro-entrepreneurs se sont quant à elles repliées le mois dernier, affichant un recul de 0,9% après avoir augmenté de 0,4% en juillet, à 31.766.

Sur les trois mois à fin août, en données brutes, le nombre cumulé de créations d'entreprises a nettement augmenté par rapport à la même période un an plus tôt (+15,2%), avec une progression qui s'est manifestée quel que soit le type d'entreprises considéré, qu'il s'agisse des micro-entreprises (+22,6%), des entreprises individuelles classiques (+13,2%) ou des sociétés (+6,2%).

Sur un an, en données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées a bondi de 15,9% en août, alimenté par le dynamisme des immatriculations de micro-entrepreneurs (+25,9%) ainsi que par des progressions moins franches mais malgré tout conséquentes des créations d'entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+9,8%) et de sociétés (+6,9%).

Selon l'Insee, le soutien aux entreprises est le secteur qui contribue le plus à l'amélioration générale, avec 25.800 créations supplémentaires, soit une contribution de 3,9 points sur les douze mois à fin août par rapport à la même période un an plus tôt.

En août, 47% des créations enregistrées au cours des douze mois précédents étaient des demandes d'immatriculation de micro-entrepreneurs, comme le mois précédent.