France-Quatre départements en vigilance rouge, situation inédite

PARIS, 27 juin (Reuters) - Quatre départements de la vallée du Rhône ont été classés en vigilance rouge par Météo-France pour vendredi, une situation inédite en France où la canicule, qui dure depuis le début de la semaine, bat des records de chaleur.

Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse le directeur de la santé, Jérôme Salomon, qui qualifie cette situation de "sans précédent en France". Jamais encore un département n'avait été mis en alerte rouge pour une canicule.

Les températures devraient monter jusqu'à 43 degrés celsius, voir 45 degrés, "très près ou au-delà du record historique national, tous étés confondus, de 44,1 degrés, le 12 août 2003", épisode de canicule qui avait fait plus de 15.000 morts.

Soixante-seize autres départements seront par ailleurs en vigilance orange, selon Météo-France.

Les épisodes de canicule ont un impact important sur la santé lorsqu'ils comprennent des pics de température en journée, une chaleur nocturne, des nuits "courtes et non reposantes" et s'ils s'inscrivent dans la durée, précise le directeur de la santé.

Les autorités déplorent déjà quatre décès par noyade et des décès en raison d'activités sportives intenses en plein soleil. Le nombre total de victimes ne sera toutefois connu que "dans quelques semaines".

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé que les sorties scolaires et évènements sportifs étaient annulés dans ces quatre départements, "sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais", tout comme les activités sportives dans les écoles. Les familles qui le souhaitent sont également autorisées de ne pas amener leurs enfants dans les établissements scolaires. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)