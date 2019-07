France-Quatre mises en examen après les fuites du bac 2019

PARIS, 6 juillet (Reuters) - Quatre personnes ont été mises en examen vendredi soir dans l'affaire des fuites des sujets des épreuves de mathématiques dans les séries ES et L du baccalauréat, a-t-on appris auprès du parquet.

Deux ont été mises en examen des chefs de fraude aux examens et recel de délit, une a été mise en examen des chefs de complicité de fraude aux examens et de recel de délit et un surveillant a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de complicité de fraude aux examens, a précisé le parquet.

Ces quatre personnes ont été placées sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du parquet.

Le surveillant, qui travaille dans un établissement privé, est soupçonné d'avoir eu accès aux sujets et de les avoir revendus. Sa compagne, elle, est soupçonnée d'être intervenue dans la remise des sujets aux deux candidats, précise le parquet.

Les autres personnes entendues dans cette affaire ont toutes été relâchées. Au total, 18 personnes avaient été interpellées dans le cadre de l'enquête. (Service France)