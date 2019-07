France: Ralentissement de la croissance dans le secteur privé

L'indice PMI du secteur manufacturier s'est établi à 50,0 en première estimation "flash" pour le mois en cours, revenant juste sur le seuil qui sépare croissance et contraction de l'activité. Il ressort nettement en dessous des attentes des économistes interrogés par Reuters, qui voyaient l'indice baisser légèrement à 51,6 après 51,9 en juin.

A 52,2, l'indice des services est lui aussi inférieur aux attentes (52,6) et recule de 0,7 point par rapport à mai.

L'indice PMI composite, qui associe des éléments des indices des deux secteurs, est en baisse à 51,7, après 52,7 un mois plus tôt.

Le rebond des nouvelles commandes amorcé en avril s'est prolongé ce mois-ci mais uniquement pour les services et dans une proportion moindre que le mois dernier.

Elles sont retombées en territoire négatif s'agissant du secteur manufacturier, tirées à la baisse par l'export.

La composante emploi de l'industrie, qui restait sur six mois de croissance, accuse une légère contraction alors que celle ses services enregistre une nouvelle hausse, à un rythme même légèrement plus prononcé qu'en juin.

Les dirigeants d'entreprise interrogés par Markit sont toujours optimistes sur leurs perspectives d'activité pour l'année à venir et ce dans une proportion plus importante qu'un mois plus tôt.

(Yann Le Guernigou)