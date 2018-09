France-Record d'impopularité pour Macron et Philippe-Yougov

PARIS, 6 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron et Edouard Philippe font l'expérience ce mois-ci d'une impopularité au plus haut depuis le début du quinquennat, selon la dernière édition du baromètre Yougov pour Cnews et le Huffpost.

A 23% d'opinions favorables (contre 27% le mois dernier), le chef de l'Etat enregistre un troisième recul mensuel consécutif dans l'opinion, de quatre points de pourcentage, une chute significative quelle que soit la couleur politique des sondés.

Edouard Philippe, son Premier ministre, accuse un recul de six points de pourcentage : un quart (24%) des personnes interrogées portent un jugement favorable sur son action, pour 64% d'opinions défavorables.

Le couple exécutif enregistre ainsi en septembre son plus bas niveau de popularité depuis l'élection présidentielle.

La décision de Nicolas Hulot de quitter le ministère de la Transition écologique et solidaire, la semaine dernière, est soutenue par une large majorité de sondés : 66% approuvent sa décision et 53% estiment qu'elle représente une mauvaise nouvelle pour le gouvernement.

Dans le même temps, plus de trois-quarts des sondés estiment que la politique du gouvernement n'est pas bonne pour l'environnement (contre 13% estimant le contraire).

L'ex-animateur de télévision enregistre par ailleurs un net rebond dans le classement des personnalités (où il est premier, avec 31% d'opinions positives contre 18% en août), suivi de Jean-Luc Mélenchon (20%) et Alain Juppé (16%).

L'enquête a été réalisée en ligne du 29 au 30 août, au lendemain de la démission surprise de Nicolas Hulot mais avant la nomination de François de Rugy pour lui succéder, auprès d'un échantillon représentatif de 1.099 personnes. (Julie Carriat, édité par Yann Le Guernigou)