France-Recul de LaRem pour les européennes-Sondage Elabe

PARIS, 7 novembre (Reuters) - A moins de sept mois des élections européennes, le Rassemblement national (RN) et La République en marche-Mouvement démocrate (LaRem-MoDem) sont au coude-à-coude après un recul du camp présidentiel, selon un sondage Elabe pour BFM TV publié mercredi.

Dans cette enquête, le parti de Marine Le Pen est crédité de 20% des intentions de vote, soit 0,5 point de moins par rapport à fin mai dernier, et la liste LaRem-MoDem est à 19,5%, en baisse de 4,5% points.

Les Républicains restent stables à 15% devant La France insoumise, créditée de 11% (+1).

Europe Ecologie-Les Verts est à 7% des intentions de vote, en hausse d'un point, au même niveau que le Parti socialiste (7%, +1) et Debout La France (6,5%, +1).

Le scrutin du 26 mai 2019 intéresse une courte majorité de 54% de sondés, qui se disent à 44% certains d'aller voter ce jour-là. Pour 72% des personnes interrogées, ces élections "sont importantes pour le futur de l'Union européenne".

Le sondage a été réalisé via internet les 6 et 7 novembre auprès de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus. (Elizabeth Pineau)