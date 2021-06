PARIS, 20 juin (Reuters) - La droite (Les Républicains et divers droite) est arrivée largement en tête au niveau national du premier tour des élections régionales et départementales qui avaient lieu dimanche en France, avec 29% des voix, contre 19% au Rassemblement national, 16,5% au Parti socialiste, 13,2% à Europe-Ecologie Les Verts et 10,9% à La République en marche (LaRem), selon un sondage de l'institut Elabe réalisé pour BFM TV.

(Jean-Stéphane Brosse)