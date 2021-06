France/Régionales - Pécresse largement en tête en Ile-de-France - sondages

PARIS, 20 juin (Reuters) - La présidente sortante de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (ex-LR) arrive largement en tête du premier tour des élections régionales avec 34,2% à 36,4% des voix, selon les estimations des instituts Ipsos-Sopra Steria et Ifop-Fiducial, devant la liste RN de Jordan Bardella (13,7 à 14,6%).

Quatre autres listes dépassent les 10% et sont qualifiées pour le deuxième tour le 27 juin : Julien Bayou pour Europe Ecologie-Les Verts, Clémentine Autain pour La France insoumise, Laurent Saint-Martin pour la République en marche (LaRem) et Audrey Pulvar pour le Parti socialiste, d'après ces sondages réalisés pour France Télévisions et TF1. (Jean-Stéphane Brosse)