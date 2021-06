France/Régionales-Victoire de Pécresse en Ile-de-France-Sondage

PARIS, 27 juin (Reuters) - La liste menée par la présidente sortante Valérie Pécresse a remporté le second tour des élections régionales en Ile-de-France, devant celle de gauche emmenée par l'écologiste Julien Bayou, selon les estimations de l'institut Ifop.

L'ancienne ministre, qui dirige depuis six ans la région la plus peuplée du pays, est crédité de 45,5% des voix contre 32,5% à la liste de gauche qui rassemble Julien Bayou, Audrey Pulvar (Parti socialiste) et Clémentine Autain (La France insoumise), selon cette estimation d'Ifop. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)