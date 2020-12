France Relance : le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime a bénéficié d'une aide pour embaucher une jeune

La mesure

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le Parcours Emploi Compétences Jeunes (PEC Jeunes) permet aux employeurs du secteur non-marchand de proposer des parcours professionnalisants à destination des jeunes sans emploi de moins de 26 ans (jusqu'à 30 ans inclus pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés). Ces contrats visent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles. Les employeurs qui recrutent un jeune en PEC peuvent bénéficier d'une aide financière s'élevant pour 2020 à 65 % du SMIC.

L'entreprise

Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime agit pour la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes en milieu professionnel. Membre d'un réseau national, l'association emploie 12 personnes : juristes, conseillères et formatrices.

Lors des deux confinements successifs, une hausse des violences conjugales a été constatée en France. Le Centre a dû adapter ses activités afin de venir en aide aux femmes qui en avaient besoin.

L'équipe s'est alors agrandie et a accueilli Romane Liénard le 6 novembre 2020 : elle assure l'accueil, le secrétariat et certaines tâches de comptabilité. Grâce au Parcours Emploi Compétences de France Relance, elle a pu être embauchée en CDI. Elle travaille 35 heures par semaine, dont 20 heures sont subventionnées par le Parcours Emploi Compétences. Après un BTS, une licence et un master en ressources humaines, tous les trois en alternance, Romane va pouvoir consolider son expérience professionnelle et se former à de nouveaux sujets.

Témoignages

'La candidature de Romane était très intéressante, mais elle avait besoin d'une formation complémentaire. Pôle emploi nous a parlé du PEC Jeunes : c'était la solution pour faire monter Romane en compétences sur les connaissances qui lui manquaient.' (Fatima Goual, directrice adjointe)

'J'apprécie la polyvalence du poste, propre aux petites structures. Le droit des femmes est un sujet qui me tient à coeur et je pense que je vais découvrir beaucoup de choses au sein de l'association.' (Romane Liénard, 22 ans)

Vous aussi vous souhaitez bénéficier de cette mesure ?

Retrouvez toutes les informations sur l'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage, dans le cadre du plan '1 jeune 1 solution' sur : Planderelance.gouv.fr