France-Rentrée sous le signe de la diète et des affaires pour Le Pen

PARIS, 7 septembre (Reuters) - Marine Le Pen a repris vendredi ses attaques contre Emmanuel Macron l'"européiste" et l'Union européenne lors de sa rentrée médiatique, placée sous le signe de la frugalité et des affaires pour son parti, le Rassemblement national (ex-Front-national).

La dirigeante d'extrême droite a choisi la foire de Châlons-en-Champagne (Marne), dans cette France rurale qui est aussi courtisée par le président des Républicains, Laurent Wauquiez, pour faire son retour après un été durant lequel elle ne s'est guère fait entendre.

"J'étais comme vous en vacances", a-t-elle lancé aux journalistes qui l'interrogeaient.

Sèchement battue par Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2017, elle espère prendre sa revanche lors des européennes de 2019, grâce notamment à la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe.

"Au moment où il y a une véritable révolution démocratique en Europe qui émerge, pour la première fois, en réalité, dans l'Histoire, on a la possibilité de faire basculer la majorité qui existe au Parlement européen et de mettre un coup d'arrêt à cette Union européenne qui est objectivement délétère", a dit la présidente du RN.

Le chef de l'Etat, affaibli par une rentrée difficile, est son autre cible privilégiée.

"Lors des élections européennes, Emmanuel Macron va être obligé de dévoiler ses cartes et d'expliquer qu'il est effectivement un européiste convaincu, qui plaide pour l'aggravation de tous les maux qui aujourd'hui frappent les Français", a-t-elle déclaré.

"AUCUNE CONFIANCE" EN LES JUGES

En cette rentrée, le RN est confronté à ses propres difficultés, dues en particulier à l'affaire des emplois fictifs présumés d'assistants au Parlement européen.

La justice française a ordonné en juillet la saisie de deux millions d'euros, destinés au RN au titre de l'aide publique apportée aux partis et groupements politiques. Les dirigeants du RN crient à la persécution politique.

"Je n'attends rien des juges d'instruction, je n'ai aucune confiance en eux, puisque manifestement compte tenu de l'ordonnance qu'ils ont prise contre le Front national, ils instruisent à charge depuis des mois", a déclaré Marine Le Pen.

"Tout ce qu'ils peuvent faire pour nous empêcher d'avancer et pour nous empêcher d'arriver au pouvoir, ils le feront."

En attendant une décision en appel, prévue le 26 septembre, la saisie de ces deux millions d'euros a des conséquences concrètes pour le parti d'extrême droite qui, comme l'a révélé vendredi France Inter, a dû fermer un tiers de ses fédérations départementales.

Contrainte de vivre chichement, la députée du Pas-de-Calais ne tiendra pas cette année un meeting en plein air mais prononcera le 16 septembre un simple discours dans un théâtre de 830 places, à Fréjus, sur les terres du directeur de sa campagne présidentielle de 2017, David Rachline.

"Il est sûr que d'ores et déjà il y a quand même une très lourde atteinte démocratique, a-t-elle dit, puisque le premier parti d'opposition de France qu'est le RN non seulement ne peut pas fonctionner correctement mais ne peut même plus s'exprimer politiquement comme il devrait pouvoir le faire." (Emmanuel Jarry avec Simon Carraud, édité par Sophie Louet)