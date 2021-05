France-Reprise du procès de Sarkozy dans l'affaire Bygmalion

PARIS, 20 mai (Reuters) - Le procès de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir financé illégalement sa campagne de l'élection présidentielle de 2012, reprend jeudi après avoir été ajourné le jour de l'ouverture en mars après qu'un avocat a contracté le COVID-19.

Le procès jette une nouvelle ombre sur la carrière d'un homme qui, en tant que président français de 2007 à 2012, a dominé la scène nationale et mondiale. Plus tôt cette année, Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption dans une autre affaire.

Les procureurs allèguent que le parti de Nicolas Sarkozy, l'UMP, a dépensé près du double des 22,5 millions d'euros autorisés par la loi électorale pour des meetings de campagne somptueux, puis a engagé une agence de relations publiques amie pour en dissimuler le coût.

Dans leur acte d'accusation, les procureurs reconnaissent que leur enquête n'a pas réussi à prouver que Nicolas Sarkozy a organisé ou a été impliqué dans le projet, mais ils affirment qu'il devait en avoir connaissance.

Nicolas Sarkozy, 66 ans, a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'existence de fausses facturations. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à un an d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 3.750 euros.

Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et l'un des 13 coaccusés, a reconnu publiquement avoir supervisé le détournement des fonds versés à l'agence de relations publiques Bygmalion pour camoufler les coûts. Il a déclaré avoir agi de sa propre initiative.

Deux cofondateurs de Bygmalion sont également en procès. L'un d'eux, Guy Alves, a reconnu publiquement les fausses facturations. En 2014, un avocat de Bygmalion a déclaré que la société avait agi sous la pression politique.

Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation du 1er mars. (Richard Lough; version française Camille Raynaud)