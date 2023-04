PARIS, 14 avril (Reuters) - Le Conseil constitutionnel a validé vendredi l'essentiel de la loi sur la réforme des retraites, les neuf "sages" ayant notamment approuvé la mesure phare et très décriée du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Voici les principales réactions politiques et syndicales à ces annonces :

* ELISABETH BORNE, PREMIÈRE MINISTRE, SUR TWITTER

"Le Conseil constitutionnel a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu."

* OLIVIER DUSSOPT, MINISTRE DU TRAVAIL, SUR TWITTER

"Je me félicite de la décision du Conseil constitutionnel qui confirme l'essentiel du projet de loi portant la réforme des retraites. Cette décision marque la fin du cheminement législatif et démocratique de la réforme après plusieurs mois de concertation et de débats au parlement."

* MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR TWITTER

"Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste."

*JEAN-LUC MÉLENCHON, ANCIEN CANDIDAT LA FRANCE INSOUMISE À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, SUR TWITTER

"La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces."

*ERIC CIOTTI, PRÉSIDENT DU PARTI LES RÉPUBLICAINS, DANS UN COMMUNIQUÉ

"Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Toutes les forces politiques doivent l'accepter et se retrouver dans le respect dû à nos institutions."

* MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE D'EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS, SUR TWITTER

"Nos institutions sont de plus en plus déconnectées des aspirations des Francais.e.s."

* MATHILDE PANOT, PRÉSIDENTE DU GROUPE LFI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

"Nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi. (...) Nous demandons toujours au président de la République à la fois de ne pas la promulguer, de la retirer ou de retourner devant le peuple."

(Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)