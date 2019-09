France-SPACE Aero épaule la "supply chain" aéronautique

TOULOUSE, Haute-Garonne, 10 septembre (Reuters) - L ’association SPACE Aero, qui regroupe les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique européenne, entend accélérer la transformation de la filière vers l’industrie du futur des PME et TPE fournisseurs, en menant concrètement des projets d’amélioration industrielle en France.

Après avoir conduit les projets Performances Industrielles 1 (2014-2016) et 2 (2017-2020), ce groupement créé en 2007 va une nouvelle fois accompagner le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) avec son nouveau projet Industrie du Futur (2019-2022), présenté mardi à Toulouse.

Lancé lors du dernier Salon du Bourget, ce projet qui concerne 300 PME en France a pour ambition d’assister les sociétés dans l’établissement d’un diagnostic et d’une feuille de route 4.0, de mettre en place une première solution, soutenue par de la formation et de l’accompagnement au changement.

"L’idée est d’améliorer la performance industrielle des PME de l’aéronautique, notamment en ponctualité et en qualité, mais aussi la relation entre les fournisseurs et les donneurs d’ordre », souligne Christophe Cabaret, directeur des opérations chez SPACE Aéro.

Pendant 18 mois, chaque PME est accompagnée par un consultant expert en maturité et un consultant expert en technologie.

Des réunions en groupe de cinq entreprises permettent de confronter les idées et soulever les problèmes rencontrés par chacun. Des réunions individuelles permettent ensuite d'engager des changements et de mettre en place les solutions adéquates pour gagner en compétitivité.

UN ATOUT POUR LA MATURITÉ INDUSTRIELLE

La PME Mecaprotec Industries, spécialiste du traitement de surfaces et volontaire pour entamer ce nouveau projet, travaille depuis le mois de juin sur l’automatisation par un robot d’une opération manuelle de détourage, qui occupe actuellement une dizaine de salariés.

"Nous avons déjà lancé une étude de faisabilité pour améliorer cette opération pénible mais importante pour la qualité, cependant il y a des freins comme la validation par le client ou des soucis de confidentialité et de secret industriel", explique Xavier Saux, directeur des opérations chez Mécaprotec Industries, qui affiche 44 millions de chiffre d’affaires en 2018.

"D’autres chantiers portent sur la digitalisation et l’échange de données sur tout le système », détaille-t-il, assurant que depuis la mise en place de l’association SPACE Aero, « la relation avec les donneurs d’ordre s’est améliorée ».

Entre 2014 et 2016, 401 PME/TPE et 69 donneurs d’ordre ont bénéficié du projet Performances Industrielles 1, ce qui leur a permis d’obtenir un gain de 16 points de maturité industrielle et une réduction de 47% de la non-ponctualité et de la non-qualité.

Sur les 317 PME/TPE ayant participé au projet Performances Industrielles 2, 147 sociétés qui ont terminé le projet montrent une amélioration de la maturité industrielle passant de 48% à 66% et de l’On Time Delivery de 78% à 85%. Pour cette seconde phase, 17,6 millions d’euros ont été investis par le Gifas, les régions, les Direccte et les industriels participants. (Julie Rimbert, édité par Sophie Louet)