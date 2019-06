France-Sept ans de prison requis contre Patrick Balkany

PARIS, 13 juin (Reuters) - Le ministère public a requis jeudi sept ans de prison contre le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, jugé pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale, et quatre ans avec sursis contre son épouse Isabelle.

Ils sont accusés d'avoir constitué un important patrimoine immobilier, lui-même non déclaré, notamment aux Antilles et au Maroc, grâce au produit de cette fraude et un réseau de sociétés écran et de comptes bancaires à l'étranger.

"Patrick Balkany est coupable de la plus grave atteinte à la probité publique ", a déclaré le procureur Serge Roques lors de son réquisitoire, en l'absence d'Isabelle Balkany, 71 ans, qui a fait une tentative de suicide le 1er mai.

(Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse)