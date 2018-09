France-Smovengo promet un service Vélib' complet début 2019

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Smovengo, l'opérateur des vélos en libre-service parisiens Vélib', a promis lundi d'achever le déploiement des stations et véhicules d'ici le début de l'année prochaine, soit plus d'un an après la fin des Vélib' de première génération.

Le consortium, sous le coup de plusieurs millions d'euros de pénalités de retard, s'était initialement engagé à installer 1.400 stations et 20.000 Vélib' au 31 mars dernier, avant de repousser cette échéance.

"On n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour la satisfaction des usagers", a reconnu sur franceinfo Arnaud Marion, président exécutif de Smovengo, tout en écartant la possibilité d'une résiliation d'ici à la prochaine réunion avec le syndicat Autolib' Vélib' métropole (SAVM), en septembre.

"S'il y avait résiliation aujourd'hui, je ne la comprendrais pas vu le travail et les investissements faits et le degré de progression au cours de l'été", a-t-il dit. "On verra le 21 septembre quand le syndicat mixte devra se prononcer."

Le service compte à ce jour entre 818 et 824 stations et 10.000 vélos dans Paris dont 3.400 à assistance électrique. Tous les vélos ne sont cependant pas fonctionnels.

"Aujourd'hui le taux de disponibilité, c'est 70%", contre 20% en juillet, a déclaré Arnaud Marion, soulignant toutefois qu'il s'agissait d'un taux moyen susceptible d'être ponctuellement inférieur, notamment aux heures de pointe.

Quant à l'engagement de 1.400 stations et 20.000 vélos, "ce sera effectif dans les premières semaines de 2019", a-t-il dit. En attendant, le taux de disponibilité des vélos dans les stations sera "largement" amélioré d'ici la fin de l'année, a-t-il promis aux quelque 200.000 abonnés du service.

(Julie Carriat, édité par Elizabeth Pineau)