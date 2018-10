France-Soupçons de fraude sur l'élection du président des Jeunes LR

PARIS, 13 octobre (Reuters) - L'élection à la direction des Jeunes Républicains, en déshérence depuis la mi-2017, a été entachée samedi par des soupçons de fraude à l'encontre du poulain de Laurent Wauquiez, Aurane Reihanian, accusé par son adversaire de "truquer l'élection".

Le vote par internet, qui s'est ouvert vendredi à 18h00, s'est clos samedi à la même heure. Quelque 5.000 adhérents de moins de 30 ans étaient appelés à départager le favori Aurane Reihanian, soutien actif mais controversé du président de LR, et Charles-Henri Alloncle, ancien président des Jeunes avec Sarkozy.

Dans un enregistrement audio diffusé vendredi soir par l'équipe de Charles-Henri Alloncle, et dévoilé par Le Journal du Dimanche, Aurane Reihanian parle avec l'un de ses partisans de la meilleure façon de voter à la place des militants en captant leurs codes nécessaires au vote.

Au terme d'une campagne dominée par des accusations de manquements de part et d'autre, Aurane Reihanian a dénoncé dans un communiqué des "propos isolés et sortis de leur contexte" enregistrés à son insu.

"Avec un membre de mon équipe, nous envisagions les cas dans lesquels les équipes de Charles-Henri Alloncle pouvaient frauder comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises", déclare l'ex-président des Jeunes avec Wauquiez.

Charles-Henri Alloncle a annoncé dans un communiqué saisir la Haute autorité des Républicains en accusant son adversaire de chercher à "truquer l'élection des jeunes Républicains".

Aurane Reihanian avait déclenché une polémique à l'échelle des jeunes LR, en décembre 2017, en déclarant à Libération que "les enfants nés de la PMA (procréation médicalement assistée-NDLR) ne devraient même pas exister" avant d'atténuer ses propos quelques jours plus tard.

Les Jeunes LR sont privés de président depuis l'éviction, en juillet 2017, de la députée Marine Brenier, alors atteinte par la limite d'âge et mise en cause pour son ralliement aux Constructifs à l'Assemblée nationale - elle a depuis lors rebroussé chemin vers le groupe LR. (Sophie Louet et Simon Carraud)