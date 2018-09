France-Stéphane Bern tire la sonnette d'alarme sur le patrimoine

(Actualisé avec déclarations de Françoise Nyssen § 7)

PARIS, 1er septembre (Reuters) - Stéphane Bern, chargé par l'Elysée d'une mission sur la sauvegarde du patrimoine, a lancé samedi un appel à un "élan national" et prévenu qu'il n'excluait pas de quitter cette mission à la fin de l'année s'il avait le sentiment de n'être qu'un "cache-misère".

"Je suis arrivé la fleur au fusil et maintenant je vois toutes les attaques contre le patrimoine, y compris au sein du gouvernement. (...) Je ne veux pas être un cache-misère", prévient l'animateur dans un entretien publié samedi dans des quotidiens régionaux du groupe Ebra.

A deux jours du premier tirage au sort du "loto du patrimoine" mis en place par l'animateur pour contribuer au financement de la préservation du patrimoine français en péril, il a voulu lancer "un avertissement, un signal d'alarme", a-t-il déclaré samedi sur RTL.

Stéphane Bern a notamment dénoncé dans les colonnes des quotidiens de l'Est de la France la loi Elan (sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique-NDLR), "qui ouvre la possibilité de se passer de l'avis conforme des architectes des bâtiments de France".

Interrogé sur BFM TV, le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard, qui porte ce projet de loi, a évoqué une "incompréhension", assurant que "la loi Elan permet au contraire de préserver le patrimoine de nos centres-villes et de nos centres-bourgs".

Selon le ministre, les dispositions contestées par Stéphane Bern visent à instaurer un "équilibre" sans mettre en péril" le travail de consultation des architectes des bâtiments de France ni soumettre les élus locaux "à un pouvoir excessif".

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a quant à elle assuré sur franceinfo que "la préservation du patrimoine est une priorité politique pour le président de la République", avec un budget dédié, "uniquement pour la patrimoine s'élève à 326 millions d'euros par an sur cinq ans".

Dans ses interventions dans différents médias samedi, Stéphane Bern s'est aussi ému de la future rénovation du Grand Palais à Paris.

"On est prêts à distribuer 450 millions pour le Grand Palais à Paris alors que les églises de nos campagnes sont en train de demander grâce (...) parce que personne ne vient à leur secours", a-t-il dit sur RTL.

"Moi je me bats pour récolter (...) entre 15 et 20 millions d'euros avec le loto patrimoine. (...) J'ai l'impression d'écoper un bateau qui prend l'eau de toute part avec une cuillère à soupe".

"Ça me navre de voir qu'on n'en fait pas plus", a-t-il déploré sur RTL en appelant à "un élan national pour le patrimoine" et en prévenant qu'il pourrait quitter cette mission à la fin de l'année.

"Si à la fin de l'année je vois que j'ai échoué, discrètement je partirais", a-t-il dit sur RTL.

"Je ne veux pas faire de coup d'éclat (...), je ne vais pas faire une 'hulotte', je n'ai pas l'intention de faire une sortie fracassante", a-t-il déclaré, en référence à la démission mardi du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. (Myriam Rivet et Michel Rose, édité par Eric Faye)