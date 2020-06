France TV anticipe une perte en 2020 mais s'efforce de la limiter

Paris (awp/afp) - France Télévisions a prévenu jeudi que la crise sanitaire et le report des JO de Tokyo allaient faire chuter ses recettes publicitaires et faire tomber son résultat d'exploitation dans le rouge cette année, mais assure avoir pris des mesures qui permettront d'en réduire l'impact sur ses comptes.

Dans un communiqué publié jeudi, le groupe public indique avoir présenté à son conseil d'administration une nouvelle trajectoire budgétaire, pour tenir compte de l'impact de la crise du Covid-19 et en particulier d'"une perte très importante de chiffre d'affaires publicitaire cette année", avec un manque à gagner chiffré "à 55 millions par rapport à un budget qui intégrait notamment les recettes des JO de Tokyo".

Un impact conséquent, pour un groupe qui avait dégagé un résultat d'exploitation tout juste à l'équilibre (0,1 million d'euros) l'an dernier, sur un budget total d'un peu plus de 3 milliards d'euros.

France Télévisions dit toutefois avoir présenté à son conseil d'administration une nouvelle prévision budgétaire "qui s'attache à limiter les conséquences de la crise sur l'année 2020".

Il s'agit de compenser en partie les pertes de recettes et les charges supplémentaires engendrées par la crise (dont les coûts liés à la protection des salariés et les plans de soutien lancés pour soutenir la création audiovisuelle et les collaborateurs non permanents), grâce surtout au report de certaines dépenses liées aux JO.

Le groupe dit ainsi tabler à ce stade sur une perte d'exploitation prévisionnelle (avant éléments non récurrents) de 37 millions d'euros.

Mais la perte devrait être moins élevée à l'arrivée: l'entreprise assure en effet qu'elle poursuivra dans les prochains mois "ses efforts de pilotage et d'amélioration de son résultat" et présentera "avant l'été" une nouvelle prévision à son conseil d'administration.

Cette nouvelle trajectoire s'inscrit dans un "pacte de transition" lancé par le groupe dirigé par Delphine Ernotte, dont le mandat s'achève cet été et qui est candidate à sa propre succession. L'objectif est de s'adapter aux conséquences de la crise.

Un dispositif qui porte notamment sur l'adaptation des programmes (avec des initiatives en matière d'éducation et de culture), intègre un plan de soutien à la filière audiovisuelle lancé pendant le confinement, et doit s'accompagner aussi de coopérations européennes renforcées, selon le communiqué.

afp/jh