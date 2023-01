France: TotalEnergies accorde des rabais aux TPE et PME pour les contrats d'électricité

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé lundi accorder cette année aux TPE un rabais de 100 euros le mégawattheure (MWh) dans leurs contrats de fourniture d'électricité.

L'énergéticien français a aussi indiqué dans un communiqué que des rabais seront accordés aux PME pour faire en sorte que les contrats de fourniture d'électricité soient ramenés à un prix annuel moyen de 280 euros hors taxes le MWh cette année.

"À la suite des concertations engagées ces derniers jours par le gouvernement, TotalEnergies Électricité et Gaz France confirme qu'elle mettra en place, au bénéfice de ses 22 000 clients TPE (...), le dispositif prévu pour les TPE et y contribuera au travers d'un rabais de 100 EUR le mégawattheure (MWh) de façon à ce que les contrats de fourniture d'électricité signés au cours du second semestre 2022 soient ramenés à un prix annuel moyen sur 2023 de 280 EUR HT le MWh", explique TotalEnergies.

Le groupe indique en outre qu'un mécanisme de mensualisation des paiements sera accordé aux TPE et PME pour leur permettre de lisser leurs charges et faciliter leur gestion de trésorerie.

(Rédigé par Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)