France-Toubon dénonce des pratiques policières discriminatoires à Paris

PARIS, 14 avril (Reuters) - Les policiers parisiens ont exécuté des ordres illégaux en évinçant des Roms et des SDF, et en procédant à un "profilage racial et social" lors de contrôles d'identité, conclut le Défenseur des droits Jacques Toubon, dans un rapport révélé par le JDD.

"Des ordres et consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d'identité de 'bandes de Noirs et Nord-Africains' et des évictions systématiques de 'SDF et de Roms' ont été diffusés", signale Jacques Toubon dans ce rapport daté du 2 avril.

Saisi en 2012 par un fonctionnaire du commissariat central du 4e arrondissement qui refusait d'exécuter des évictions, nocturnes notamment, le Défenseur des droits estime que "les fonctionnaires de police ont exécuté des ordres manifestement illégaux".

Cette pratique "est susceptible d'engager la responsabilité du Préfet de police de Paris", ajoute-t-il.

Une copie du rapport a été envoyée au procureur de Paris. Jacques Toubon recommande par ailleurs l'ouverture d'une enquête conjointe de l'Inspection générale de la police nationale et des affaires sociales dans les commissariats parisiens pour faire la lumière sur l'étendue de ces pratiques. (Julie Carriat, édité par Jean-Philippe Lefief)