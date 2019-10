France-Trafic "très perturbé" à la SNCF au premier jour des vacances

PARIS, 19 octobre (Reuters) - La trafic SNCF sera encore "très perturbé" ce samedi, premier jour des vacances scolaires de la Toussaint en France, a annoncé la compagnie ferroviaire, en raison du droit de retrait exercé par des conducteurs et des contrôleurs après un accident survenu mercredi.

"En raison d’une grève sans préavis, les circulations de ce samedi 19 octobre sont très perturbées", indique la SNCF sur son site internet. "La circulation TER, Intercités et de certaines lignes Transilien reste très perturbée et les correspondances ne peuvent être assurées."

La situation sera "très sensiblement identique" à celle observée vendredi, où des difficultés avaient été enregistrées en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne, et sur les lignes B et D du RER en Ile-de-France.

La grève a été décidée par la CGT et Sud-Rail à la suite d'une collision, survenue mercredi en Champagne-Ardenne, entre un TER et un convoi exceptionnel à un passage à niveau, faisant trois blessés selon la direction de la SNCF.

Selon les syndicats, qui font état pour leur part de 11 blessés, l'agent, qui conduisait le train avec 70 passagers à bord et sans contrôleur, a dû gérer seul la situation alors qu'il était blessé.

Prise de court par cette grève surprise, la direction de la SNCF a lancé vendredi une concertation avec les syndicats qui s'est terminée, après cinq heures de discussions, sans que les deux parties ne parviennent à se mettre d'accord. (Marine Pennetier)