France-Trentième jour d'action des "Gilets jaunes", quelques tensions

PARIS, 8 juin (Reuters) - Environ 10.300 "Gilets jaunes" ont manifesté en France, dont 1.100 dans la seule région Ile-de-France, en ce trentième samedi de mobilisation, selon un décompte du ministère de l'Intérieur.

Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre en marge d'un rassemblement dans le centre à Montpellier (Hérault), notamment.

La préfecture de Bourgogne-Franche-Comté a fait état sur son compte Twitter de "violence de casseurs" dans le centre-ville de Dijon (Côte-d'Or), où 13 personnes ont été interpellées. Un CRS a été blessé "par un jet de pavé" et un passant a été pris en charge par les services de secours "pour des troubles liés à l'usage des gaz lacrymogènes", a-t-on ajouté de même source.

Des centaines de "Gilets jaunes", qui manifestent contre la politique fiscale et sociale du gouvernement, se sont aussi rassemblés près de Paris aux abords du Stade de France, avant de rejoindre Drancy puis Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a constaté Reuters sur place.

A Marseille, 200 personnes ont défilé dans le calme, selon la préfecture de police.

Samedi dernier, 9.500 personnes avaient manifesté, dont 1.500 à Paris, ce qui constituait le niveau de mobilisation le plus bas en six mois d'action. Le mouvement connaît un déclin depuis la première grande journée de manifestation, le 17 novembre, qui avait réuni près de 300.000 personnes. (Elizabeth Pineau avec Emmanuel Jarry, Sudip Kar-Gupta et Jean-François Rosnoblet à Marseille, édité par Tangi Salaün)