France-Troisième jour de perturbations à la SNCF

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Le trafic SNCF sera une nouvelle fois "très perturbé" ce dimanche en France, a annoncé la compagnie ferroviaire, au troisième jour d'un conflit entre la direction et les syndicats qui évoquent respectivement "une grève sauvage" et l'exercice légitime du droit de retrait.

Le service sera "très perturbé" sur les TER, avec un train sur deux en circulation en moyenne, sur les intercités et sera "perturbé" sur les axes Atlantique et Sud-Est des TGV, peut-on lire dans un communiqué de la SNCF, qui prévoit également un train Ouigo sur trois.

Le ton est monté samedi entre les syndicats d'un côté et la direction et le gouvernement de l'autre, ces derniers dénonçant un détournement "inacceptable" du droit de retrait et brandissant la menace de poursuites judiciaires.

Le droit de retrait - droit d'un salarié à cesser le travail en cas de danger imminent pour sa vie ou sa santé - ne nécessite pas de déposer de préavis contrairement au droit de grève dans les services publics.

L'arrêt de travail de certains conducteurs et contrôleurs a été décidé par la CGT et Sud-Rail à la suite d'une collision, survenue mercredi en Champagne-Ardenne, entre un TER et un convoi exceptionnel à un passage à niveau, faisant trois blessés selon la direction de la SNCF, 11 selon les syndicats.

L'agent qui conduisait le train avec 70 passagers à bord et sans contrôleur a dû gérer seul la situation alors qu'il était blessé. (Marine Pennetier)