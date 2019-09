France, USA et Grande-Bretagne pourraient être complices de crimes de guerre au Yémen-Onu

GENEVE, 3 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France pourraient se rendre complices de crimes de guerre en armant et en fournissant des renseignements ou un soutien logistique à la coalition sous commandement saoudien qui intervient au Yémen, estiment des enquêteurs de l'Onu dans un rapport publié mardi.

Le Groupe d'experts éminents internationaux et régionaux sur le Yémen (GEE), créé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, recommande l'interdiction des transferts d'armements aux belligérants, qu'il soupçonne tous de commettre des crimes de guerre.

"Il est clair que la livraison continue d'armes aux parties au conflit perpétue le conflit et prolonge les souffrances du peuple yéménite", a déploré Melissa Parke, membre du groupe, lors d'une conférence de presse. "C'est pourquoi nous exhortons les Etats membres à ne plus fournir d'armes aux parties au conflit."

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont les deux principaux contributeurs de la coalition formée pour combattre les rebelles chiites Houthi, sont deux des plus gros clients des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France en matière d'armement.

"La légalité des transferts d'armes par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres États reste discutable et fait l'objet de diverses procédures judiciaires nationales", souligne le GEE dans un communiqué.

Les experts ont établi une liste secrète des auteurs présumés de crimes de guerre. "Ce qui est certain, c’est que nous avons suffisamment de faits et de témoignages pour traduire ces personnes en justice à un stade ultérieur", a averti Kamel Jendoubi, président du Groupe d'experts, sans révéler de noms.

"Cinq ans après le début du conflit, les violations contre les civils yéménites se poursuivent sans relâche, avec un mépris total pour le sort de la population et l'absence d'action internationale pour responsabiliser les parties au conflit. La communauté internationale se doit de multiplier ses efforts pour libérer le peuple yéménite de l'injustice persistante qu'il subit", a-t-il souligné. (Stephanie Nebehay, Jean-Philippe Lefief pour le service français)