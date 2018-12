France  Un cimetière juif profané à Herrlisheim, en Alsace

STRASBOURG, 11 décembre (Reuters) - Des inscriptions antisémites ou faisant l’apologie du nazisme ont été découvertes mardi sur des stèles et le mur du cimetière juif de Herrlisheim (Bas-Rhin), a-t-on appris auprès du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Sur ce site situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg, 37 tombes ont été profanées avec des croix gammées, des croix celtiques et le nombre 88, référence à Adolf Hitler pour ses admirateurs.

Sur le mur d’enceinte a été tracé le message "Macron = anti France Marrakech", référence probable au pacte de l’Onu sur les migrations signé à Marrakech.

"On retrouve les thèses conspirationnistes d’extrême-droite selon lesquelles les juifs favorisent l’immigration, c’est très inquiétant de voir cette expression haineuse s’exprimer sans honte en Alsace", a dit à Reuters Pierre Haas, délégué du Crif dans la région.

Le consistoire israélite du Bas-Rhin a porté plainte auprès du parquet de Strasbourg, qui a chargé la gendarmerie d’une enquête.

Hasard ou non qui est souligné par le Crif, les faits ont été découverts le jour même où une avenue Simone Veil, qui fut ministre, présidente du Parlement européen et rescapée d’Auschwitz, était inaugurée à Strasbourg. La profanation de ce cimetière, aujourd’hui peu fréquenté, aurait eu lieu entre lundi et mardi. (Gilbert Reilhac, édité par Elizabeth Pineau)