France: Un décret reconnaît les cancers de la prostate liés aux pesticides comme maladie professionnelle

PARIS (Reuters) - Un décret reconnaissant les cancers de la prostate provoqués par les pesticides, dont le chlordécone, comme maladie professionnelle a été publié mercredi au Journal officiel.

"Le terme 'pesticides' se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande", est-il précisé dans le décret.

En novembre, le ministre français de l'Agriculture Julien Denormandie s'était engagé à ce que ce décret soit publié avant la fin de l'année.

"Il y a une demande légitime depuis maintenant fort longtemps des professionnels que le cancer de la prostate puisse être reconnu comme une maladie professionnelle liée à l'utilisation des produits, notamment du chlordécone", avait-il alors expliqué sur France 3.

Ce pesticide toxique a durablement contaminé les sols après avoir été utilisé de 1972 à 1993 en Guadeloupe et en Martinique dans les bananeraies pour lutter contre le charançon, un insecte qui ravageait les plantations, et il est désormais soupçonné d'être responsable de nombreuses maladies, dont des cancers.

Le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

(Rédigé par Camille Raynaud)