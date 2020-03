France-Un député contaminé par le coronavirus et placé en réanimation

PARIS, 5 mars (Reuters) - Un député français a été contaminé par le coronavirus et placé en réanimation, a annoncé jeudi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, sans préciser ni l'identité, ni le département d'origine ni l'appartenance politique de cet élu.

D'après des médias alsaciens, il s'agit de Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains du Haut-Rhin.

Un salarié de l'Assemblée, qui travaille à la buvette des députés, a aussi été contaminé, a dit Richard Ferrand. Il a été confiné à son domicile.

Un autre salarié, pour lequel est soupçonnée une infection au coronavirus, a été hospitalisé. Il travaille au restaurant des députés.

"L’ensemble des parlementaires et personnels ont été informés de la situation ce soir ainsi que de la conduite à tenir", dit Richard Ferrand, qui annonce en outre la fermeture de la buvette et du restaurant de l'Assemblée vendredi.

Le directeur général de la santé a annoncé jeudi que le coronavirus apparu en décembre en Chine avait fait sept morts - six hommes et une femme - et contaminé 423 personnes en France, soit une hausse de 138 cas en une journée.

Le président de la République Emmanuel Macron a jugé "inexorable" une épidémie en France.

L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi la loi organique sur la réforme des retraites et doit interrompre ses travaux pour la traditionnelle trêve avant les élections municipales prévues les 15 et 22 mars prochains. Ce scrutin n'est pas remis en cause pour l'instant, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement. (Bertrand Boucey, avec Elizabeth Pineau)