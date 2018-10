France-Un lycéen présenté à un juge après l'agression d'une enseignante

(Actualisé avec nouveaux éléments, §§ 1, 4 et 7)

PARIS, 21 octobre (Reuters) - Un lycéen de Créteil (Val-de-Marne) était présenté dimanche à un juge des enfants après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo sur laquelle on le voit braquer sur une professeure une arme qui s'est par la suite révélée factice, a-t-on appris de source judiciaire.

Ces images ont soulevé une vague d'indignation à laquelle Emmanuel Macron a fait écho en jugeant samedi qu'il était "inacceptable" de menacer un enseignant.

"J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Intérieur (respectivement Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner-NDLR) de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles", a commenté le chef de l'Etat sur Twitter.

Dans un communiqué commun, les deux ministres ont fait savoir dimanche qu'ils réuniraient la semaine prochaine un "comité stratégique" afin "d'arrêter un plan d'action ambitieux, visant à mettre un terme à de tels comportements".

Sur la vidéo à l'origine du tollé, on peut voir un élève, debout, diriger une arme vers une professeure, assise à son bureau, et la sommer de le noter présent.

L'arme était en réalité factice, précise-t-on de source judiciaire. La scène s'est déroulée dans une salle de classe du lycée Edouard-Branly de Créteil, à l'est de Paris.

L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, a été arrêté et placé en garde à vue vendredi puis présenté dimanche à un magistrat pour violence avec arme, dit-on de même source. Une deuxième personne avait été placée en garde à vue vendredi.

"Le calme de cette enseignante braquée en plein cours par un élève et l'absence de signalement et de plainte immédiate par l'établissement scolaire à la suite de ce comportement suggère que ce type d'incidents est régulier", a réagi Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, sur Twitter.

"Qui cela étonne-t-il encore ?", a-t-elle ajouté. (Service France avec Simon Carraud, édité par Danielle Rouquié)