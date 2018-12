France-Un morcellement des fonds pour le dialogue social

* Un fonds de 123,23 millions d'euros pour le dialogue social

* Le nombre d'organisations éligibles passe de 289 à 430

* Une fusion des organisations patronales souhaitée

PARIS, 18 décembre (Reuters) - Les nouveaux calculs de représentativité des organisations patronales et syndicales risquent d'émietter les fonds servant à financer le dialogue social et donc rendre plus difficile leur contrôle, a jugé mardi l’Association de Gestion du Fonds Paritaire National (AGFPN).

Près de 289 organisations étaient éligibles en 2017 au Fonds pour le dialogue social qui vise à financer la conception et l'évaluation des politiques menées paritairement, faire le suivi des politiques publiques - entre autres lors des négociations - et assurer la formation des délégués syndicaux.

Ce fonds, d'un montant total de 123,23 millions d'euros, est alimenté à 73,6% par les contributions des employeurs correspondant à 0,016% de leur masse salariale et à 26,3% par l'Etat, révèle le rapport annuel 2017 de l'AGFPN.

Les règles de répartition se baseront désormais sur la représentativité réelle des organisations patronales et syndicales, ce qui amènera le nombre d'organisations éligibles à 430.

"Tout le monde pensait qu'il y aurait des regroupements. Ce phénomène de balkanisation avait été peu anticipé", a déclaré la déléguée générale de l'AGFPN, Clara Sorin, en conférence de presse, précisant que ce phénomène touchait surtout les organisations patronales relevant des branches.

Les règles utilisées jusqu'à présent dépendaient du nombre de sièges que chacune détenait au sein des OPCA - organismes paritaires collecteurs agrées, qui collectaient les fonds destinés à la formation professionnelle.

Pour le vice-président de l'AGFPN et président du Medef Provences-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Luc Monteil, cet émiettement risque d'entraîner des problèmes de gestion.

"On s'aperçoit que les sujets abordés sont de plus en plus techniques. Si vous êtes à la tête d'une organisation microscopique, vous ne pouvez plus apporter les services qu'attendent vos adhérents. Donc la logique c'est d'arriver à fédérer tout ce beau monde", a-t-il dit.

BAISSE DES CRÉDITS

Cela entraînera nécessairement une baisse des crédits pour certaines organisations patronales: le Medef, par exemple, percevra environ 10 millions d'euros en 2018 selon des chiffres provisoires et non plus 12 millions d'euros. L'Udes (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire) devrait toucher un peu plus de 400.000 euros en 2018 quand elle touchait 700.000 euros en 2017.

Ce morcellement risque aussi d'augmenter le nombre d'organisations incapables de remplir leurs obligations pour justifier leurs dépenses.

L'AGFPN avait suspendu les crédits d'une quinzaine d'organisations en 2017, le temps qu'elles se mettent en conformité. Une vingtaine de demandes de remboursement étaient également en cours. Mais ces sommes restent minimes: elles représentent au total quelque 100.000 euros.

L'Association mise sur la fusion des branches souhaitée par le gouvernement et la mise en place des Opérateurs de compétences (OPCO), nouvelles instances relevant de la formation professionnelle, pour inciter les regroupements.

Les organisations syndicales ont perçu 83,29 millions d'euros en 2017. La CGT, en tête, avait obtenu 18,90 millions, la CFDT, 18,62 millions et Force ouvrière, 14,96 millions.

Côté patronal, les crédits se sont élevés au total à 39,94 millions d'euros. Le Medef a touché 12,28 millions, la CPME, 6,28 millions et l'U2P, 2,29 millions d'euros. Les organisations d'employeurs relevant des branches ont perçu 17,56 millions d'euros. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)