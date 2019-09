France-Un procès hors norme pour solder l'affaire du Mediator

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Le scandale du Mediator se soldera, à partir de lundi prochain, par un procès d'une ampleur exceptionnelle, tant par sa durée que par le nombre de personnes impliquées et les chiffres figurant dans l'épais dossier d'instruction.

UN PROCÈS FLEUVE

Les débats doivent s'étaler sur SEPT MOIS, du 23 septembre à la fin avril 2020, une durée digne des plus longs procès de l'après-guerre en France qui s'explique par la complexité du dossier et par le nombre de personnes à entendre.

Au total, 2.684 VICTIMES se sont portées partie civile, PLUS DE CENT TÉMOINS doivent défiler à la barre et 376 AVOCATS participeront au débat. VINGT-TROIS PRÉVENUS - onze personnes morales et 12 personnes physiques - doivent également comparaître.

DEUX RÉPÉTITIONS ont été organisées, les 25 juillet et 20 septembre, pour s'assurer que tous les aménagements fonctionnaient bien.

DES FAITS REMONTANT AUX ANNÉES 1960

Au cours de l'audience, les magistrats s'intéresseront à des faits qui se sont déroulés sur une période de PLUS DE QUARANTE ANS, de la synthèse du Benfluorex, substance chimique active du Mediator, en 1966, à la suspension de l'autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne, en 2010.

En France, la commercialisation a duré TRENTE-TROIS ANS, entre 1976 et le 25 novembre 2009, date de sa suspension.

LA DÉLICATE ÉVALUATION DU NOMBRE DE VICTIMES

Combien de morts ? Combien de victimes totales ? Cette question traversera l'ensemble du procès, au moins en filigrane.

Le décompte du nombre de morts varie de "peut-être" trois - un chiffre donné en 2011 par Jacques Servier, et encore "ces trois personnes étaient dans un très mauvais état, elles seraient mortes d'autre chose" selon lui - à 2.000 au maximum selon des experts de l'Inserm.

Plusieurs études concluent à des estimations de PLUSIEURS CENTAINES DE MORTS.

Le groupe Servier dit par ailleurs avoir proposé une indemnisation à 3.732 patients, officiellement reconnus comme victimes, pour un total de 164,4 MILLIONS D'EUROS, dont 131,8 millions avaient déjà été versés à la date du 30 août.

CINQ MILLIONS DE PATIENTS

De 1976 à 2009, CINQ MILLIONS DE PATIENTS ont consommé du Mediator en France, avec une durée moyenne de traitement de 18 mois, selon les chiffres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps, rebaptisée en 2012 Agence de sécurité du médicament, ANSM).

Durant cette période, les laboratoires Servier ont écoulé environ 144 MILLIONS DE BOÎTES de Mediator, pour un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros sur la période allant de 1984 à 2010 (494.599.041 euros exactement). (Simon Carraud, édité par Sophie Louet)