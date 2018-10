France-Un remaniement dans les 24 heures, dit Blanquer

PARIS, 15 octobre (Reuters) - Le ministre de l'Education nationale a annoncé lundi que la nouvelle composition du gouvernement, attendue depuis la démission fracassante du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, devrait être connue d'ici 24 heures.

"C'est pour bientôt, je pense que dans les 24 heures, il y en aura un, oui bien sûr", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1, en parlant du remaniement attendu depuis deux semaines. Emmanuel Macron, qui avait souhaité que la présentation de son nouveau gouvernement se fasse à son retour de voyage en Arménie de la semaine dernière, avait assuré que les choses avançaient, et qu'il voulait procéder "dans le calme" et "de manière professionnelle". Mais le temps mis par le chef de l'Etat a nourri toutes sortes de rumeurs, notamment sur ses relations avec le Premier ministre, Edouard Philippe. Selon un conseiller, le remaniement doit se traduire par "des entrants", des "sortants" et des changements de périmètres ministériels. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)