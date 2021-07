France-Une épidémiologiste de l'Inserm prône la vaccination de plus de 90% de la population

PARIS, 12 juillet (Reuters) - Il faudrait vacciner plus de 90% de la population en France contre le COVID-19 pour sortir de la pandémie, a estimé lundi l'épidémiologiste Dominique Costagliola, également directrice de recherche à l'Inserm.

"Le message qui a été envoyé a été de dire, 'c'est l'été, c'est fini'. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se présente devant nous (...) On va s'en sortir, si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", a-t-elle déclaré sur BFMTV, faisant référence à la propagation du variant Delta du coronavirus. (Reportage Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)