France-Une hausse du livret A à 2% proposée par la BdF

14 juillet (Reuters) - Le gouverneur de la Banque de France (BdF) a proposé une augmentation du livret A à 2%, contre 1% actuellement, et du livret d'épargne populaire (LEP) à 4,6%, a indiqué jeudi la banque centrale dans un communiqué, soulignant que le LEP était protégé contre l'inflation.

"Ces hausses significatives permettent de soutenir la rémunération des épargnants face à la hausse des prix, tout en préservant le financement du logement social et des autres emplois de l'épargne réglementée, au service de l'économie sociale et solidaire ou du financement de la transition énergétique et de la réduction de l'empreinte climatique", est-il écrit dans le communiqué.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a noté que cette hausse du livret A, effective à compter du 1er août, le porterait à son taux le plus élevé depuis 2012.

"Sur le livret A comme sur le LEP, nous avons fait le choix de suivre les recommandations du gouverneur de la Banque de France", dit-il dans un entretien au Parisien https://www.leparisien.fr/economie/bruno-le-maire-le-taux-du-livret-a-passera-au-1er-aout-a-2-son-plus-haut-niveau-depuis-2012-14-07-2022-K5OQXUYCBVD5NFRXHFYDWGDCHQ.php#xtor=AD-1481423553. "Faire un coup de pouce supplémentaire sur le livret A, c'est pénaliser le financement du logement social."

"Le LEP est le placement le plus efficace pour protéger contre l'inflation. Mais il n'est pas assez connu ! (...) Nous allons donc lancer une nouvelle campagne avec la direction générale des Finances publiques", annonce-t-il, indiquant que moins de la moitié des 15 millions de Français autorisés à ouvrir un LEP l'ont fait. (Rédigé par Jean Terzian)