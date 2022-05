France/Variole du singe-La HAS recommande de vacciner les cas contacts

PARIS, 24 mai (Reuters) - La Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé mardi recommander de vacciner les personnes adultes ayant été en contact avec une personne contaminée par la variole du singe, y compris les professionnels de santé.

Saisie par la Direction générale de la santé (DGS) après l'apparition de cas de variole du singe ("Monkeypox") dans plusieurs pays, et la confirmation de trois cas en France, la HAS préconise le recours exclusif au vaccin de troisième génération, plus efficace et mieux toléré.

"La HAS recommande aujourd'hui la mise en oeuvre d'une stratégie vaccinale réactive, c'est-à-dire autour d'un cas confirmé : les adultes dont le contact avec une personne infectée est considéré comme à risque, y compris les professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle", dit-elle dans un communiqué.

La HAS ajoute que cette stratégie "paraît pertinente au regard des délais d'incubation de la maladie souvent compris entre 6 et 16 jours", et au regard de la stratégie vaccinale adoptée dans les autres pays européens.

Santé Publique France a confirmé lundi dans un communiqué que trois cas de variole du singe avaient été identifiés en France, une maladie virale qui s'observait jusqu'ici surtout dans le centre et l'ouest de l'Afrique.

Le virus a été découvert pour la première fois chez des singes en 1958, d'où son nom.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a précisé mardi que l'épidémie, qui intrigue les scientifiques, restait à l'heure actuelle "maîtrisable". (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)